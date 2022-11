In Menschengruppe gerast: Haftbefehl erlassen

Haftbefehl wegen sechsfachen versuchten Totschlags ist gegen einen 37-Jährigen erlassen worden, der mit seinem Auto in Düsseldorf in eine Menschengruppe gerast sein soll. Das teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit.

Am frühen Samstagmorgen war es auf einem Parkplatz in Düsseldorf am Rande einer Privatfeier zu einer Massenschlägerei gekommen. Der 37-Jährige, der ebenfalls an der Feier teilnahm, soll sein Auto in die Gruppe gelenkt und dabei fünf Menschen verletzt haben. Die Männer landeten auf der Motorhaube und wurden zu Boden geschleudert, sie mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Autofahrer flüchtete, Zeugen hatten sich aber sein Kennzeichen gemerkt. Die Polizei Leverkusen konnte den Verdächtigen wenig später festnehmen. Bei ihm soll es sich um den Halter des Wagens handeln. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei geht davon aus, dass es Augenzeugen der Tat gibt, die sich noch nicht bei den Ermittlern gemeldet haben.