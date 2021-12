In NRW wollen kleine Städte Raser blitzen dürfen

Die Kommunen in NRW haben angeregt, dass künftig auch kleinere Städte und Gemeinden eigenständig Temposünder zur Verantwortung ziehen dürfen. „Viele Bürger wünschen sich mehr Geschwindigkeitskontrollen“, sagt Eckhard Ruthemeyer (CDU), Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW und Bürgermeister von Soest.

Er verwies auf die Bürgersprechstunden, in denen dieser Wunsch zunehmend geäußert würde, und sprach von einem auffälligen Trend. „Da wünschen sich vor allem mittlere Städte mehr Beinfreiheit. Derzeit ist es so, dass nur Kommunen ab 60.000 Einwohnern Kontrollen machen dürfen, ansonsten ist der Kreis zuständig. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, dies auch kleineren Kommunen zu ermöglichen.“

Eine Stadt gilt ab 60.000 Einwohnern als groß, von 20.000 bis 60.000 als mittelgroß. Der kommunale Spitzenvertreter wies den Vorwurf zurück, dass es dabei um eine Sanierung der Haushalte gehe. „Nein. Es geht um das Thema Verkehrssicherheit. Wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken: Aktuell ist eine angemessene Kontrolldichte an Unfallschwerpunkten nicht in allen Landesteilen gleichermaßen gewährleistet.“ Deshalb halte der Städte- und Gemeindebund NRW eine Ausweitung der Zuständigkeit für Geschwindigkeitsüberwachungen im Straßenverkehr an Gefahrenstellen auf mittlere kreisangehörige Städte für notwendig.

Rückendeckung bekam er dafür von den Grünen: „Wir begrüßen es, wenn auch kleinere Kommunen die Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln selbst kon­trollieren wollen“, sagt deren kommunalpolitischer Sprecher Mehrdad Mostofizadeh. „Denn das Ziel ist es, die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen und den Verkehrslärm zu senken.“ Der kommunalpolitische Sprecher der SPD, Stefan Kämmerling, sagt dagegen: „Geschwindigkeitskontrollen sollten sich immer nach Aspekten der Verkehrssicherheit richten, nicht nach der Kassenlage. Wer das dann macht, ist fast schon zweitrangig.“ Es spreche allerdings einiges dafür, mehr Flexibilität zu bekommen und Kommunen das zu ermöglichen. Der SPD-Mann: „Es darf jedoch nicht dazu führen, dass ärmere Kommunen dann mehr blitzen als reiche. Hier ist die Landesregierung in der Pflicht, für gerechte Kommunalfinanzen zu sorgen.“

Das NRW-Innenministerium verwies darauf, dass für eine Zuständigkeitserweiterung der mittelgroßen Städte das Ordnungebehördengesetz geändert werden müsse. „Eine Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden im Jahre 2018 ergab hinsichtlich dieser Frage ein uneinheitliches Meinungsbild, so dass von einer Ausweitung auf die mittleren kreisangehörigen Städte bislang abgesehen wurde“, so ein Sprecher von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Generell Tempo 30 in Innenstädten?

Bei einem anderen Thema zeigt sich der Städte- und Gemeindebund deutlich zurückhaltender: bei generell Tempo 30 in Innenstädten. Ruthemeyer sagt dazu zwar, „eine sogenannte Regelumkehr zugunsten eines generellen Tempo 30 innerorts mit vereinzelten Ausnahmen auf Hauptverkehrsstraßen sollte zunächst in Modellversuchen erprobt werden, um die Auswirkungen auf die Städte, aber auch auf das Umland und Pendlerverflechtungen zu evaluieren“. Eine grundsätzliche gesetzliche Regelung sei derzeit aus Sicht des Verbandes aber nicht zielführend.