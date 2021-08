In Polizeimütze: Beamte nehmen Schildkröte in Gewahrsam

Eine herrenlose Schildkröte sitzt in einer Polizeimütze.

Polizisten in Herne haben eine herrenlose Schildkröte eingesammelt und sie in einer Polizeimütze «in Gewahrsam» genommen, wie die Behörde am Montag augenzwinkernd mitteilte.

Demnach war das Tier am Samstagabend gegen 22.30 Uhr «einfach «viiiiel» zu langsam» auf der Straße unterwegs. «Alter, Name und Anschrift» der Nicht-Raserin stünden bislang nicht fest. Städtische Mitarbeiter hätten die Schildkröte übernommen und anschließend artgerecht untergebracht.