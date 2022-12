In Sorge um den Zustand der Bäume: Landtag debattiert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vertreter aller Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag haben sich am Donnerstag besorgt über den Zustand der Wälder im Land geäußert. Der Waldzustandsbericht hatte ergeben, dass nur noch 28 Prozent aller untersuchten Bäume vollständig gesund sind. Dürre, Brände und Borkenkäfer-Befall haben den Wäldern zugesetzt. In Nordrhein-Westfalen macht Wald 27 Prozent der Landesfläche aus. Weit mehr als die Hälfte der Waldfläche ist in Privatbesitz.

Von dpa