Indus Holding schreibt Fahrzeugtechnik-Beteiligung ab

Bergisch-Gladbach (dpa)

Eine Tochtergesellschaft der Beteiligungsholding Indus hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Der Autozulieferer SMA Metalltechnik mit Sitz in in Backnang bei Stuttgart gehe diesen Weg, um sich zu sanieren, wie Indus am Montag in Bergisch-Gladbach mitteilte. SMA Metalltechnik habe wie angekündigt mit Großkunden über eine Anpassung von Lieferverträgen verhandelt, dem Unternehmen sei dies aber nicht im notwendigen Maß gelungen.

Von dpa