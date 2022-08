Intercity-Zug überfährt Betonplatten: Zeugen gesucht

Marl (dpa/lnw)

Ein Intercity-Zug ist in Marl über Betonplatten gefahren, die auf einer Weiche lagen. Der Lokführer des IC 1021, der von Hamburg-Altona nach Nürnberg unterwegs war, habe darüber am Montagabend die Bundespolizei informiert, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Der Zug konnte den Angaben zufolge die Fahrt fortsetzen. Beim nächsten Halt seien keine offensichtlichen Schäden festgestellt worden, erläuterte der Sprecher der Bundespolizei. Der Behörde lagen keine Informationen vor, dass jemand verletzt wurde.

Von dpa