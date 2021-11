Investor Singer erhöht Anteil an Hella auf über 10 Prozent

Lippstadt (dpa)

US-Investor Paul Singer hat seine Anteile am Lippstädter Autozulieferer Hella aufgestockt. In mehreren Schritten hob er seine Beteiligung per 10. November auf insgesamt 10,75 Prozent, wie aus von Hella am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Die Beteiligung speist sich dabei aus Aktien sowie Finanzinstrumenten. Zuletzt hatte Singer einen Anteil von 6,57 Prozent gemeldet.

