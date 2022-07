Inzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen am Samstagmorgen mit 479,8 angegeben. Am Vortag hatte der Wert mit 497,3 höher gelegen - ebenso eine Woche zuvor mit 588,8. NRW bleibt damit weiter unterhalb der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz, die laut RKI am Samstagmorgen 578,1 betrug. Die Tendenz ist demnach landes- wie bundesweit sinkend. Allerdings liefern diese Daten nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Von dpa