Isolationsmaterial brennt: Feuerwehr löscht auf Werksgelände

Über drei Etagen brennendes Isolationsmaterial auf einem Werksgelände in Düsseldorf hat die Feuerwehr zusammen mit der Werksfeuerwehr am Dienstag gelöscht. Eine «geringfügige Explosion» mit einem nachfolgenden Brand habe sich ereignet, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Durch das schnelle Eingreifen der Werksfeuerwehr sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden. Alle Mitarbeiter seien aus dem Bereich gebracht worden, es gebe keine Verletzten. Zudem seien erste Messungen auf Schadstoffe ergebnislos geblieben. Am Abend kontrollierten Feuerwehrleute die Einsatzstelle noch auf Glutnester.