JU-Chef Kuban zum CDU-Parteivorsitz: Mitglieder befragen

Münster (dpa)

Die Spitze der Junge Union (JU) spricht sich für eine Mitgliederbefragung bei der Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitzenden aus, falls es mehrere Kandidaten geben sollte. Eine entsprechende Forderung will der JU-Bundesvorstand beim Deutschlandtag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU zur Abstimmung stellen. Das sagte der Bundesvorsitzende Tilman Kuban am Freitag vor Beginn des dreitägigen Treffens in Münster.

Von dpa