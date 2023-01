Jürgen Drews vor Bühnenabschied: «Nervös bin ich nicht»

Leipzig (dpa)

Bevor sich Jürgen Drews am Samstag ganz offiziell von der Bühne verabschiedet, hält sich die Aufregung bei der Schlager-Ikone nach eigenen Worten in Grenzen. «Nervös bin ich nicht», sagte Drews der Deutschen Presse-Agentur vor der Ausstrahlung seiner Abschiedsshow «Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied» am Samstag (20.15 Uhr/ARD). Die Sendung wurde bereits Ende Oktober in Leipzig aufgezeichnet. «Ich werde mir die Sendung auf jeden Fall noch mal in aller Ruhe im TV ansehen. Bin schon sehr gespannt», sagte der gebürtige Brandenburger.

Von dpa