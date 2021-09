Jugendherbergen stehen für Flüchtlinge bereit

Detmold (dpa)

Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) bietet seine Häuser erneut für Flüchtlinge an. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung stehen die Häuser für Gegner des Taliban-Regimes zur Unterbringung und Versorgung bereit. Die 14 Landesverbände seien die Ansprechpartner für die handelnden Behörden, heißt es weiter. In Hessen seien bereits mehrere Hundert Menschen in fünf Jugendherbergen untergebracht. Bundesweit seien weitere Standorte angefragt.

Von dpa