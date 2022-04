Jugendliche reißen Straßenbahntür auf: Vier Verletzte

Duisburg (dpa/lnw)

Während einer Straßenbahnfahrt in der Duisburger Innenstadt haben zwei Jugendliche eine der Bahntüren von innen aufgerissen. Der Straßenbahnfahrer habe nach dem Vorfall vom Freitag eine Vollbremsung gemacht, bei der mehrere Fahrgäste stürzten, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hätten sich vier Menschen verletzt, eine 13-Jährige und eine 20-Jährigen seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa