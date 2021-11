Jugendlicher überfährt mit geklautem Roller einen Einbrecher

Mönchengladbach (dpa)

Mit einem gestohlenen Roller hat ein 15-Jähriger in Mönchengladbach versehentlich einen gerade festgenommenen Einbrecher überrollt. Der Jugendliche sei dabei zufällig am Einsatzort vorbeigefahren, wo Polizisten gerade zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst hätten, teilten die Beamten am Freitag mit. Aus Angst vor einer möglichen Kontrolle habe der 15-Jährige den Polizisten ausweichen wollen. «Dafür fuhr er über den Gehweg weiter, übersah allerdings den auf dem Boden liegenden Tatverdächtigen und überrollte dessen Beine», hieß es. Anschließend seien der Junge und sein 16 Jahre alter Mitfahrer gegen einen Poller geknallt und gestürzt. Der Überfahrene wurde bei dem kuriosen Unfall in der Nacht zum Donnerstag leicht verletzt.

Von dpa