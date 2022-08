Junge stirbt nach Stromschlag auf Waggon in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw)

Ein Zwölfjähriger ist zwei Tage nach einem Unglück auf einem Güterbahnhof in Duisburg an den Folgen eines Stromschlags gestorben. Er sei am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Junge war am Sonntagabend auf dem Gelände eines Güterbahnhofs auf einen Waggon gestiegen und hatte durch den Stromschlag schwerste Verbrennungen erlitten. Zuvor hatte die «WAZ» über den Tod des Kindes berichtet.

Von dpa