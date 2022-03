Junge Union startet Wahlkampf: Wüst will per Video sprechen

Essen (dpa/lnw)

Mit Unterstützung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz startet die Junge Union (JU) Nordrhein-Westfalen an diesem Samstag in Essen ihren Wahlkampf zur Landtagswahl am 15. Mai. Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst wird wegen seiner Corona-Infektion nicht persönlich teilnehmen, wie die CDU-Nachwuchsorganisation am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa