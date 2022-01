Justizminister stellt Reform an den NRW-Gerichten vor

Düsseldorf (dpa/lnw)

An den Gerichten in Nordrhein-Westfalen kommt es im Bereich der Wirtschaftsverfahren zu einer Reform der Zuständigkeiten. Details will der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an diesem Dienstag (15.00 Uhr) in Düsseldorf vorstellen.

Von dpa