Kaltes und trockenes Winterwetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

Ein Hochdruckgebiet sorgt in Nordrhein-Westfalen für kaltes und trockenes Wetter. Am Mittwoch sei vor allem im Norden und Osten zunächst mit Nebel und Wolken zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Rest des Landes werde es leicht bewölkt. Im Verlauf des Tages werde es zunehmend wolkig aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und drei Grad. Im Norden und im Sauerland sei mit Dauerfrost bei minus ein Grad zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus ein und minus vier Grad, im Bergland auf bis zu minus sieben Grad.

Von dpa