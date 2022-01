Kaltfront bringt teilweise Glätte, Sturmböen und Schnee

Offenbach (dpa/lnw)

Durch eine Kaltfront ist in NRW mit wechselhaftem und windigem Wetter zu rechnen, teilweise auch mit Glatteis, Sturmböen und Schneefall. Der Vormittag ist bedeckt, im Norden ist es regnerisch und es herrscht Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag sei mit Regenschauern zu rechnen, in Hochlagen mit Schnee. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis acht Grad. Im Bergland komme es zu Sturmböen. In der Nacht erwartet der DWD Regenschauer, im Bergland auch Schnee und Glätte bei bis zu minus zwei Grad.

Von dpa