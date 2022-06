Kaninchenbaby an Kreisverkehr gerettet: Polizei hilft

Kamen (dpa/lnw)

Ungewöhnlichen Besuch bekam am Dienstag die Polizeiwache in Kamen (Kreis Unna): Ein Tierfreund brachte ein kleines Kaninchenbaby auf die Wache, nachdem es am Kreisverkehr in der Nähe der Dienststelle fast überfahren worden war, wie die Kreispolizeibehörde Unna berichtete.

