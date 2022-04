Karfreitag in NRW mit Mix aus Sonne und Wolken

Besonders im Nordosten wird es bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Karfreitag mitteilte. Lediglich in der Nordosthälfte kommt es zeitweise zu Auflockerungen. Nach Südwesten hin soll es etwas sonniger werden. Mit Regen ist in keinen Teilen des Landes zu rechnen. In der Nacht zu Samstag ist im Bergland leichter Frost möglich. Im Rheinland wird es mild, mit Temperaturen bis zu 17 Grad. In Ostwestfalen können es bis zu 13 Grad werden, und in Hochlagen bewegen sich die Temperaturen bei um die 10 Grad.