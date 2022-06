Karl-May-Festspiele locken mit «Schatz im Silbersee»

Elspe (dpa/lnw)

Mit mehr als 60 Darstellern und 40 Pferden gehen die Karl-May-Festspiele Elspe im Sauerland an diesem Samstag an den Start. In der Saison 2022 wird «Der Schatz im Silbersee» auf der Freilichtbühne aufgeführt. Winnetou wird dabei erneut von Jean-Marc Birkholz («Verliebt in Berlin») gespielt. In die Rolle seines Blutsbruders Old Shatterhand schlüpft wieder Martin Kah. Die Festspiele dauern diesmal bis zum 4. September und werden wie gewohnt von zahlreichen Shows und Stunt-Inszenierungen begleitet.

Von dpa