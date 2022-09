Karnevalisten planen Sessionsstart ohne Auflagen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Düsseldorfer Karnevalisten wollen am 11. November ohne Pandemie-Auflagen in die fünfte Jahreszeit starten. Sowohl das traditionelle «Hoppeditz-Erwachen» am Rathaus als auch die Innenveranstaltungen sollen gefeiert werden, «als ob nichts ist», sagte der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), Hans-Jürgen Tüllmann, am Dienstag. «Das Thema Corona gibt es hier und heute für uns nicht», betonte er.

Von dpa