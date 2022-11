Kartoffel-Transporter kippt bei Verkehrsunfall um

Ein Kartoffel-Transporter ist bei einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Goch am Niederrhein umgekippt und hat die Ladung auf der Straße verstreut.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 9 aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Es sei zum Zusammenstoß gekommen und das Auto zwischen den Laster und eine Hauswand gedrückt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. In der weiteren Folge sei der Transporter umgekippt. Die Autofahrerin sei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Außerdem sei ein weiteres Auto durch Trümmerteile beschädigt worden. Die B9 musste für die Bergung der Fahrzeuge und der Kartoffeln stundenlang gesperrt werden.