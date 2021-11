Kassenärzte: Brauchen fürs Boostern keine Impfzentren

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für ein hohes Tempo bei Corona- Auffrischungsimpfungen braucht es nach Ansicht von Kassenärzten keine Reaktivierung von Impfzentren in NRW. Die Booster-Impfungen in den Praxen gewinnen an Fahrt, eine Wiedereröffnung der Zentren sei unverhältnismäßig und unnötig, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Dirk Spelmeyer, am Mittwoch. «Unsere Praxen können boostern und tun es auch.» In der vergangenen Woche seien allein in Westfalen-Lippe rund 46.000 Auffrischungsimpfungen durchgeführt worden, eine Woche zuvor etwa 26.000.

Von dpa