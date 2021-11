Kein großer Ansturm beim Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Während es in Köln am 11.11. um 11.11. Uhr bereits volle Plätze und Straßen gab, war der Andrang beim traditionellen Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf nicht ganz so groß. Auf dem abgesperrten Rathausplatz (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene) war laut einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur noch reichlich Platz.

Von dpa