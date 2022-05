Keine Verletzten bei schwerem Unwetter in Lippstadt

Es liege keine Verletztenmeldung vor, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Es liefen weiter Aufräumarbeiten in Lippstadt. «Nach so einem Chaos muss alles aufgeräumt werden», verdeutlichte er und fügte hinzu: «Es sind viele Einsatzkräfte unterwegs gewesen und sind auch noch unterwegs.» Es gehe vor allem um Schäden an Dächern und Bäumen, die am Freitag entstanden seien. In der Innenstadt von Lippstadt seien auch Bereiche noch sicherheitshalber abgesperrt.