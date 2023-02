Keine Zigarette bekommen: Mann schubst Frau auf Bahngleis

Troisdorf (dpa/lnw)

Ein betrunkener Mann hat im Bahnhof von Troisdorf bei Bonn eine Frau ins Gleisbett gestoßen, weil er von ihr keine Zigarette bekam. Reisende hätten der verletzten Frau aus dem Gleisbett herausgeholfen, teilte die Bundespolizei am Montag in Köln mit. Die alarmierte Bundespolizei fand vor Ort einen Zeugen der eine auffällige rote Mütze des Täters beschrieb. Kurz nach dem Vorfall am Sonntagmorgen wurde ein betrunkener 30-jähriger Mann gestellt, auf den die Beschreibung passte.

Von dpa