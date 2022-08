Kelly Family: Doku-Reise war auch «Therapie»

Köln (dpa)

Die Folkpop-Gruppe The Kelly Family reist in einer neuen TV-Dokumentation zu den Stationen ihres Lebens - und mehrere Familienmitglieder begreifen das als eine Art Therapie. «Es war eine Therapiereise. Das haben wir - glaube ich - gar nicht so gedacht am Anfang», sagte Patricia Kelly am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Vielleicht sei man an das ganze Projekt auch naiv herangegangen. «Es kamen ja nicht nur die schönen Dinge raus - sondern auch die Geister der Vergangenheit», sagte sie. «Und jede Geschichte hat Geister.»

Von dpa