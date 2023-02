Kessing kandidiert für europäisches Führungsgremium

Dortmund (dpa)

Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing wird beim Kongress des Europäischen Verbandes (EAA) im April in Belgrad erneut für einen Sitz im Council kandidieren. Vor zwei Jahren war der 65 Jahre alte SPD-Politiker nach dem Tod des deutschen Sportfunktionärs Frank Hensel in das EAA-Führungsgremium gewählt worden, dem 13 Mitglieder angehören. «Als größter Verband in Europa sollten wir im Council vertreten sein. Der europäische Verband verknüpft eine Kandidatur mit der Erwartung, dass ein Hochkaräter aus Deutschland kandidiert», sagte Kessing am Samstag.

Von dpa