«Kicker»: Zwei bis drei Wochen Pause für BVB-Neuzugang Süle

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund muss nach Informationen des «Kicker» für zwei bis drei Wochen auf Nationalspieler Niklas Süle verzichten. Wie das Fußball-Fachmagazin am Montag berichtete, dürfte der Neuzugang vom FC Bayern dem Bundesligisten damit nicht nur im ersten Saisonspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen fehlen. Sky hatte am Wochenende zuerst über die Muskelverletzung berichtet. Der BVB hat die angebliche Oberschenkelblessur des 26 Jahre alten Abwehrspielers bisher jedoch nicht bestätigt.

Von dpa