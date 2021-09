Kiel siegt 2:1: Paderborn büßt Tabellenspitze ein

Düsseldorf (dpa)

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Holstein Kiel im Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Ole Werner einen erfolgreichen Neuanfang geschafft. Das Team von Interimscoach Dirk Bremser kam am Samstag beim SC Paderborn zu einem überraschenden, aber verdienten 2:1 (0:1)-Erfolg. Paderborn ging durch Sven Michel (42.) in Führung. Ein Eigentor von Jannis Heuer (51.) und ein Treffer von Joshua Mees (78.) ließen aber die Gäste jubeln. Paderborn musste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jamilu Collins (28.) lange in Unterzahl spielen.

Von dpa