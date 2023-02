Kimmich über Lobinger: «Mehr bewundert als jeden anderen»

Frankfurt/Main (dpa)

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat mit tiefer Betroffenheit auf den Tod des früheren Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger reagiert, der sein Personal Coach war. «Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was du für mich warst und bleibst. Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen», schrieb der 28 Jahre alte Bayern-Profi am Freitag auf Instagram.

Von dpa