Kind läuft auf Straße: Radfahrerin schwer verletzt

Ein Neunjähriger ist in Mönchengladbach zwischen zwei parkenden Autos auf eine Straße gelaufen und hat eine dort entlangfahrende Radfahrerin zu Fall gebracht. Die 57-Jährige habe dem plötzlich auftauchenden Kind nicht mehr ausweichen können und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Junge wurde leicht verletzt und der Obhut seiner Eltern übergeben, wie es hieß.