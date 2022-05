Kinderminister im Wort bei seinen Töchtern: Letzte Zigarette

Nordrhein-Westfalens Kinderminister Joachim Stamp (FDP) will sich ein Laster abgewöhnen.

Joachim Stamp, Spitzenkandidat der FDP in Nordrhein Westfalen.

«Ich muss gestehen – das ist natürlich kein gutes Vorbild für den Kinder- und Familienminister – dass ich leider immer noch Raucher bin», gestand der 51-jährige FDP-Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische Landtagswahl im Interview der NRW-Lokalradios. «Aber ich habe meinen Töchtern versprochen, dass ich das in diesem Sommer aufhöre», sagte er am Montag. «Und ich habe das so versprochen, dass ich aus der Nummer auch nicht mehr rauskomme», betonte der stellvertretende Ministerpräsident.