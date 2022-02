Kleinkind verdurstet: Mutter erneut vor Gericht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Rund drei Jahre nach dem qualvollen Tod eines Kleinkindes hat am Mittwoch vor dem Landgericht Mönchengladbach der zweite Prozess gegen die Mutter begonnen. Der Zweijährige aus Grevenbroich war 2019 in seinem Bettchen verdurstet. Das Landgericht hatte die Mutter im August 2020 wegen Totschlags durch Unterlassen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Dabei gingen die Richter von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob das Urteil auf.

Von dpa