Kleintransporter überfährt Hund von Fußgängerin und flüchtet

Wuppertal (dpa/lnw)

Als eine 48 Jahre alte Frau an einer grünen Fußgängerampel eine Straße in Wuppertal überquert, wird ihr hinter ihr laufender Hund von einem Kleintransporter überfahren. Der Malteser sei angeleint gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage. Der Fahrer sei ohne anzuhalten und sich um die Frau und ihren toten Hund zu kümmern vom Unfallort geflüchtet.

