Klimaschützer protestieren gegen Braunkohle-Förderung

Lützerath (dpa/lnw)

Am Rand des Tagebaus Garzweiler haben am Samstag etwa 2000 Menschen gegen den Abbau von Braunkohle demonstriert. Sie trafen sich in dem weitgehend verlassenen Örtchen Lützerath, einem Ortsteil von Erkelenz, in der Nähe der Abbaukante des Tagebaus im Rheinischen Revier. Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von einem friedlichen Verlauf.

Von dpa