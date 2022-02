Klingelnder Radfahrer soll Reitunfall verursacht haben

Rheinberg (dpa/lnw)

Ein klingelnder Radfahrer soll auf einem Feldweg in Rheinberg (Kreis Wesel) einen Reitunfall verursacht haben. Nach Angaben der 27 Jahre alten Reiterin hatte ihr Pferd gescheut, als es von dem unbekannten Radler überholt wurde. Es stürzte auf einem Feld und klemmte die Reiterin unter sich ein. Sie gab zudem an, den Radfahrer noch aufgefordert zu haben, ihr zu helfen. Dieser sei aber weitergefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag.

Von dpa