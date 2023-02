Klos sticht als Joker: Bielefeld siegt in Regensburg

Maskenmann Fabian Klos hat Arminia Bielefeld mit einem Joker-Doppelpack im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg beim Mitkonkurrenten SSV Jahn Regensburg beschert. Der Angreifer sorgte am Samstag nach seiner Einwechslung mit seinen Treffern in der 85. Minute und in der Nachspielzeit für den 3:1 (1:1)-Erfolg des Bundesliga-Absteigers vor 8547 Zuschauern im Regensburger Jahnstadion. Mit 20 Punkten zogen die Ostwestfalen in der Tabelle am Jahn (19) vorbei.

«Ich habe dran geglaubt, dass heute ein Tag sein kann, an dem ich die Möglichkeit bekomme, die Mannschaft zum Sieg zu schießen. Das tut mir sehr gut heute und der Mannschaft gut. Ich bin sehr, sehr glücklich», sagte der Doppeltorschütze nach dem wichtigen Sieg. «Wir waren heute darauf vorbereitet, dass es Negativerlebnisse während der 90 Minuten geben kann und haben gut reagiert», befand Klos.

Die Mannschaftskollegen waren begeistert vom Torinstinkt ihres Routiniers. «Seine Klasse in der Box hat er wieder gezeigt. Das ist für uns alle geil, dass er das Spiel entschieden hat», sagte Abwehrspieler Bastian Oczipka.

Bevor Klos zweimal zuschlug, hatte der Jahn das vermeintliche Siegtor bejubelt. Doch Abwehrspieler Jan Elvedi stand bei seinem Kopfballtor nach einem Freistoß von Sarpreet Sigh im Abseits (77.). Elvedi hatte den Jahn nach einem Eckball von Singh in der 2. Minute mit einem ersten Zweiligator überhaupt in Führung gebracht. Bielefeld konnte aber durch den starken Sebastian Vasiliadis zurückschlagen (11.).

Beide Mannschaften kämpften mit offenem Visier und erarbeiteten sich weitere gute Tormöglichkeiten. Die Bielefelder um den glücklosen Stürmer Janni Serra wirkten aber spielerisch reifer. Der Jahn beklagte früh eine Verletzung von Prince Osei Owusu, der in der 32. Minute bei einem Kopfball von Gegenspieler Guilherme Ramos abgeräumt wurde. Es hätte womöglich auch Elfmeter geben können.