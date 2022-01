Knapp 400 Auto-Kennzeichen nach Flut wiedergefunden

Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch in Siegburg mit. 300 Kennzeichen konnten den Haltern im Kreisgebiet zurückgegeben werden, 95 auswärtige Kennzeichen wurden an die zuständigen Straßenverkehrsämter versandt. Rund 1500 Fahrzeuge seien von der Flut zerstört worden. Bis Ende 2021 seien die Anliegen der Betroffenen rund um Zulassung und Fahrerlaubnis gebührenfrei abgewickelt wurden.