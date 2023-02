Knoten geplatzt: Alonso lobt Leverkusens Azmoun

Freiburg (dpa) –

Findet Sardar Azmoun doch noch sein Glück bei Bayer Leverkusen? «Ich bin so glücklich hier», sagte der Stürmer nach dem 1:1 (0:1) beim SC Freiburg, bei dem er am Sonntag sein erstes Saisontor für die Werkself erzielt hatte. Nach der für ihn persönlich verkorksten Hinrunde inklusive Verletzung stand der iranische Nationalspieler kurz vor Ablauf der Winter-Transferphase vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Es sei eng gewesen, berichtete Azmoun in Freiburg. Die Franzosen hätten für ihn sogar schon die Rückennummer 11 ausgesucht. Letztlich blieb er doch beim Fußball-Bundesligisten. Und das genieße er, betonte Azmoun.

