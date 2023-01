Köln-Coach Baumgart erwägt Verlängerung ohne Verhandlungen

Köln (dpa)

Fußball-Lehrer Steffen Baumgart will in seinen künftigen Gesprächen mit dem 1. FC Köln über eine Vertragsverlängerung auf Pokerspiele verzichten. «Wir verhandeln nicht mehr. Wenn der Verein möchte, dass ich bleibe, geht es wieder ein Jahr weiter. Ein Nein wird es von mir nicht geben», sagte der 51-Jährige dem «Express» (Freitag). Die bisherigen Konditionen hält der bei den Fans beliebte Coach für ausreichend: «Was jetzt in meinem Vertrag steht, wird genauso im nächsten Vertrag stehen. Es geht nicht um mehr oder weniger.»

Von dpa