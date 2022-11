Köln-Coach Baumgart über Krawalle: «Genug Blödsinn gesehen»

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat zuletzt an verschiedenen Orten Fehlverhalten von Fans festgestellt und hofft auf in Zukunft wieder friedlicheren Fußball. «Wir haben mittlerweile nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Stadien, genug Blödsinn gesehen», sagte der 50-Jährige vor dem Rückspiel seiner Mannschaft in der Europa Conference League gegen OGC Nizza an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). «Es wäre schon schön, wenn sich langsam alle mal wieder besinnen, dass Fußball etwas anderes für alle bedeutet: Spaß und Freude sollten im Vordergrund stehen.»

Von dpa