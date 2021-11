Köln gegen Union mit Karnevalstrikot im Konfetti-Design

Köln (dpa)

Mit einem neuen Karnevalstrikot im Konfetti-Design tritt der 1. FC Köln traditionell zum Auftakt der närrischen Jahreszeit am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin (17.30/DAZN) an. Das in den Farben weiß und rot gehaltene Trikot hat als Besonderheit eine rote Fliege am Kragen. Unter dem Sessionsmotto «Alles hät sing Zick» wollen die Kölner mit ihrer jecken Fröhlichkeit und dem limitierten Sondertrikot ein Zeichen setzen.

Von dpa