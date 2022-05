Köln kämpft mit Augsburg-Siegern um Europa: Özcan zurück

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kämpft nahezu mit der Sieger-Elf von Augsburg um den Einzug nach Europa. Im vorletzten Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg beginnen zehn der elf Spieler, die auch beim 4:1 in Augsburg in der Vorwoche in der Startelf standen. Einzige Änderung ist die Rückkehr des zuletzt gesperrten Salih Özcan für den Dejan Lubicic weichen muss. Den Kölnern reicht ein Punkt, um sich sicher für den Europacup zu qualifizieren.

Von dpa