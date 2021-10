Köln ohne Modeste in der Startelf beim VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa)

Der 1. FC Köln verzichtet im DFB-Pokalspiel an diesem Mittwochabend beim VfB Stuttgart auf Torjäger Anthony Modeste in der Startelf. Der Stürmer, beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen am Sonntag zweifacher Torschütze, sitzt zunächst auf der Ersatzbank des Kölner Fußball-Bundesligisten. Trainer Steffen Baumgart rotiert kräftig und hat insgesamt acht Wechsel vorgenommen. Anstelle von Modeste spielt Sebastian Andersson. Im Tor steht wie angekündigt Marvin Schwäbe anstelle von Timo Horn.

Von dpa