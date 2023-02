Köln ohne Selke und Ljubicic gegen Frankfurt

Ohne den im Winter geholten Stürmer Davie Selke und Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic muss der 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt auskommen. «Bei beiden hat es nicht ganz gereicht», sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. Ljubicic wird wegen einer Mandelentzündung mit Antibiotika behandelt, Selke leidet nach seiner Auswechslung nach 13 Minuten im Spiel gegen RB Leipzig (0:0) noch an Kniebeschwerden. Bei beiden besteht Hoffnung auf einen Einsatz in der kommenden Woche.

Trotz vier Spielen ohne Niederlage im neuen Jahr denkt der FC aber noch nicht an eine erneute Europacup-Qualifikation. «Wenn irgendwer hören will, dass wir oben angreifen - das wird er nicht hören», sagte Baumgart. Man wolle sich «unten weiter absetzen». Und dann erklärte er in seiner ihm eigenen Art. «Die letzten vier Spiele haben wir nicht verloren. Aber die letzten drei haben wir auch nicht gewonnen. Man kann das immer so und so sehen.»

Wegen des 75. Vereins-Geburtstags am Montag werden die Kölner am Sonntag in einem Jubiläumstrikot auflaufen.