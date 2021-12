Köln ohne Skhiri und Ljubicic: Modeste und Özcan wohl dabei

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im letzten Spiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart weiterhin auf den erkrankten Ellyes Skhiri und Dejan Ljubicic verzichten. «Für Dejan kommt das Spiel noch zu früh. Sein Körper braucht gerade ein bisschen Ruhe, er hat sehr viel gespielt in der Hinrunde», sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. Grünes Licht für den Kader haben aber wohl die beiden angeschlagenen Anthony Modeste und Salih Özcan.

Von dpa