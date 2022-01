Köln: Rosenmontagswagen entweder im Stadion oder auf Plätzen

Köln (dpa/lnw)

Die Wagen des Kölner Rosenmontagszugs sollen nach derzeitigem Stand entweder im Rheinenergie-Stadion zu sehen sein oder an etwa 25 verschiedenen Plätzen in der Stadt. Diese beiden Möglichkeiten seien derzeit in der engeren Auswahl, sagte am Dienstag ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval. Zuvor hatte der «Express» berichtet.

Von dpa